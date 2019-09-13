В Грузии убили пенсионера из России

На юге Грузии в селе Гора убит 65-летний мужчина. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

Убийство было совершено с помощью огнестрельного оружия. Предположительно погибший является гражданином России. Сам факт убийства в грузинском МВД подтвердили. Там уточнили, что преступление было совершено в четверг, 12 сентября.

Остается неизвестным, есть ли у следствия какие-либо подозреваемые. Тем не менее, в МВД Грузии сообщили о начале расследования уголовного дела по статье 108 Уголовного кодекса страны — «умышленное убийство». Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

В январе в абхазском поселке Лдзаа Гагрского района у города Пицунда подорвали принадлежавший российскому бизнесмену Михаилу Еваленко автомобиль Audi Q7. После взрыва предпринимателя увезли в тяжелом состоянии в клинику в Сочи, где ему провели операцию. Тем не менее, через несколько недель Еваленко скончался.

За день до этого в Абхазии был убит россиянин Михаил Маслов. В МВД республики сообщили, что двое неизвестных в масках, вооруженные ружьем, проникли на территорию домовладения в селе Тамыш, где проживал россиянин, и застрелили его.

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