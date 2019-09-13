Чехия отчитала российского посла

Министерство иностранных дел Чехии выразило протест российскому послу России в Праге Александру Змеевскому после комментариев о переносе памятника маршалу Ивану Коневу. Об этом в пятницу, 13 сентября, передает «Интерфакс».

Отмечается, что такие действия являются ответом «на ложные и оскорбительные заявления» со стороны министра культуры Владимира Мединского в адрес главы муниципального района Прага-6 Ондржея Коларжа. В Чехии отметили, что решение о месте расположения памятника является внутренним делом республики и не должно быть использовано в политических целях.

Перед этим Мединский заявил, что Коларж — «гауляйтер» (нем. Gauleiter — высшая партийная должность в фашистской Германии — прим. Ленты.ру) местного масштаба.

Ранее в МИД России посчитали, что перенос в неустановленное место памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге — беспрецедентная акция, нарушающая договоренности между странами, которая не останется без ответа.

12 сентября стало известно, что памятник Коневу в Праге перенесут в один из музеев. На протест против переноса вышли несколько десятков человек. Монумент не раз оскверняли вандалы: последний раз это произошло в конце августа.

В 2017 году в Чехии решили пересмотреть роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

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