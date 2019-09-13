Россия пообещала ответить чехам на перенос советского памятника

В МИД России считают, что перенос в неустановленное место памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге — беспрецедентная акция, нарушающая договоренности между странами, которая не останется без ответа. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

В российском дипломатическом ведомстве сочли решение о переносе циничным нарушением Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве, заключенного между Россией и Чехией в 1993 году. Хотя решение было принято на муниципальном уровне, отмечается, что оно «способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу». Инициаторов «готовящейся беспрецедентной акции» призывают «одуматься и понять все последствия своей выходки».

Сообщается, что позицию России по этому поводу 13 сентября изложит чешским дипломатам посол РФ в Чехии Александр Змеевский.

Ранее стало известно, что памятник Коневу в Праге перенесут в один из музеев. На протест против переноса вышли несколько десятков человек. Монумент не раз оскверняли вандалы: последний раз это произошло в конце августа.

В 2017 году в Чехии решили пересмотреть роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

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