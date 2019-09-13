Супружеская пара покопалась в машине и крупно обогатилась

Пара из США нашла в своем автомобиле выигрышный лотерейный билет во время поездки к родным. Об этом сообщает UPI.

Фрэнк Лакитара (Frank Laquitara) и Дебби Лонг-Комбс (Debbie Long-Combs) поехали в американский штат Вирджиния навестить семью. В пути они получили по электронной почте сообщение о победе в лотерее. Супруги решили найти все лотерейные билеты, которые завалялись в их машине. Их счастливый билет на 100 тысяч долларов (6,5 миллиона рублей) лежал под солнцезащитным козырьком.

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По словам Лонг-Комбс, они долго не могли поверить в удачу. «Я дважды проверила билет в мобильном приложении и все равно не могла поверить, — рассказывает она. — Мы не стали никому говорить, на случай если произошла ошибка. Ну, мало ли!»

Дебби подчеркнула, что денежный приз пришелся как нельзя кстати. «Фрэнку очень нужен новый автомобиль, а еще новый мотор для лодки», — объяснила победительница.

В апреле сообщалось, что жители американского штата Миссури нашли в «бардачке» своей машины выигрышный лотерейный билет на 50 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей по текущему курсу). На полученные деньги семья запланировала путешествие.

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