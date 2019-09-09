Годовщина свадьбы принесла женщине десятки тысяч долларов

Жительница американского города Такома, штат Вашингтон, выиграла в лотерею на 30-ю годовщину свадьбы. Об этом сообщает UPI.

Женщина купила лотерейный билет Hit 5 в автомате магазина Fred Meyer. «Я играю в лотерею в одном конкретном магазине и на одном конкретном автомате», — уточнила она. Американка проверила результаты в мобильном приложении и узнала, что выиграла 190 тысяч долларов (12,5 миллиона рублей).

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Победительница решила потратить денежный приз на празднование юбилея. «Мы и так планировали выбраться из города, — отметила она. — Благодаря этим деньгам мы сможем отдохнуть как следует».

В августе сообщалось, что житель американского штата Миссури решил отметить десятую годовщину свадьбы покупкой лотерейного билета и сорвал крупный куш. Мужчина стал обладателем миллиона долларов (65,6 миллиона рублей по текущему курсу).

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