Немецкие журналисты поведали о «проклятии» советского наследия

Немецкое издание Bild рассказало о наследии, оставшемся после вывода советских войск с территории Германии, и назвало его «проклятым». Статья под названием «Проклятие русского наследия» доступна на сайте газеты.

По данным журналистов, советские войска оставили после себя 777 казарм. Глава немецкой коммуны Цайтхайн — Ральф Хензель (Ralf Hänsel) — рассказал изданию, что в его распоряжении оказались 300 гектаров с казармами, которые впоследствии были снесены, а на их месте посадили лес и построили солнечную электростанцию.

Хензель уточнил, что часть строений, возведенных еще до ввода советских войск, находится под охраной, так как имеют статус исторических памятников. Кроме того, мэр города Кенигсбрюк Хайко Дриснак (Heiko Driesnack) отметил, что некоторые руины находятся в частной собственности или на территории заповедников.

Автор статьи в Bild пришел к выводу, что вопрос о том, кто должен заниматься восстановлением развалин, остается неразрешенным. Также он добавил, что зачастую на это не хватает денег.

Советские, а потом российские войска дислоцировались на территории ФРГ с 1945 до 1994 год. В сентябре 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев подписали договор о выводе войск в четырехлетний срок.

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