Потерявшая руку каскадерша подала в суд на создателей «Обители зла»

Голливудская каскадерша Оливия Джексон подала в суд на создателей фильма «Обитель зла: Последняя глава», на съемках которого она потеряла руку. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает ABC.

Ответчиками по иску Джексон выступают продюсер Джереми Болтон и режиссер Пол У. С. Андерсон, который приходится мужем главной звезде «Обители зла» Милле Йовович. Каскадерша утверждает в своем заявлении, что ее травмы стали результатом действий ответчиков, которые «предпочли безопасности финансовые соображения».

В 2015 году Джексон лишилась руки и получила другие травмы на площадке ленты «Обитель зла: Последняя глава». Несчастным случаем закончились съемки погони, во время которых в управлявшую мотоциклом Джексон врезалась камера, закрепленная на кране специальной машины.

По словам Джексон, по замыслу создателей она должна была ехать прямо по направлению к камере, а та — взмыть ввысь при приближении к мотоциклу каскадерши. Вместо этого произошло столкновение, из-за которого женщина оказалась в медикаментозной коме, перенесла ампутацию руки и по сей день проходит курс реабилитации.

Каскадерша отметила в своем иске, что сцена с погоней не входила в съемочный план на день ДТП. Вместо этого она должна была участвовать в эпизоде рукопашного боя, но утром в день съемки продюсеры уведомили ее об изменениях в плане, несмотря на то, что подобные сцены обычно требуют тщательной подготовки.

Оливия Джексон также обвинила продюсеров в том, что они ввели ее в заблуждение насчет страховых выплат после ДТП, пообещав, что все ее расходы на лечение будут компенсированы. На деле оказалось, что страховая компания покрыла лишь 33 тысячи долларов по счетам Джексон.

Продюсеры также выплатили пострадавшей каскадерше компенсацию потери доходов размером в 990 долларов. Джексон отметила, что больше никогда не сможет работать по специальности.

Сборы фильма «Обитель зла: Последняя глава» составили более 312 миллионов долларов.

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