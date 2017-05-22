Франшиза «Обитель зла» получит перезапуск

Немецкая киностудия Constantin Film собирается перезапустить серию фильмов о зомби-апокалипсисе «Обитель зла». Об этом заявил глава компании Мартин Московиц, передает Variety.

Студия пока не раскрывает имя режиссера, которому поручат перезапуск франшизы. Московиц отметил, что проект уже запущен в производство.

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«Обитель зла» — серия фильмов ужасов. Первая картина, основанная на одноименной игровой серии компании Capcom, вышла в 2002 году. Всего было снято шесть лент. Заключительная часть, «Обитель зла. Последняя глава», появилась на экранах в январе 2017-го. Главная героиня франшизы — девушка Элис (Милла Йовович), которая противостоит медицинской корпорации «Амбрелла», виновной в биологической катастрофе планетарного масштаба.

Киносерия собрала в мировом прокате 1,2 миллиарда долларов, став самым успешным европейским хоррором. Constantin Film выступала продюсером всех частей «Обители зла».