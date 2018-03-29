Названы лучшие в истории фильмы по видеоиграм

Проект «Кино Mail.ru» к выходу фантастического фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться!» составил рейтинг наиболее популярных картин по видеоиграм. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 29 марта.

Лидером стал блокбастер Дункана Джонса «Варкрафт». Несмотря на то что лента провалилась в американском прокате, в России она собрала более 1,3 миллиарда рублей. Пользователи «Кино Mail.ru» поставили ей 7,7 балла из 10.

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На втором месте оказалась картина «Обитель зла» 2002 года режиссера Пола У. С. Андерсона. Третью строчку разделили «Принц Персии: Пески времени» (2010) и «Смертельная битва» (1995), основанная на серии файтингов Mortal Kombat.

«Первому игроку приготовиться» выходит в отечественный прокат 29 марта. Сюжет разворачивается в 2045 году вокруг компьютерной игры OASIS.

Ранее в марте был назван худший в истории фильм по мотивам видеоигры.

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