Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников

Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства рассказал, что два года назад бывший сотрудник администрации президента России Смоленков отправился на отдых в Черногорию, хотя российским чиновникам было запрещено въезжать в эту страну. За это наказали должностных лиц, допустивших такой отъезд. Запрет ввели весной 2017 года из-за обострения двусторонних отношений — тогда Москву обвинили в причастности к неудавшейся попытке госпереворота в Черногории осенью 2016 года.

Действия чиновников оценили как безответственные и обвинили их в «ослаблении контроля», некоторых уволили. Позднее стало ясно, что Смоленков, скорее всего, стал перебежчиком, утверждает источник «Интерфакса».

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По словам еще одного собеседника агентства, после того как Смоленков и его семья перестали выходить на связь, родственники забили тревогу. 6 сентября 2017 года было возбуждено дело по статье об убийстве, однако позднее было установлено, что Смоленков уехал в Черногорию, и дело закрыли через несколько месяцев.

9 сентября стало известно, что США вывезли из России своего информатора, который был уволен с должности в администрации президента. Позднее появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове. Утверждалось, что он имел доступ к «чувствительной информации», но это не подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Информатора вывезли после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергея Лаврова из опасений, что американский лидер ненароком раскроет информатора.

По данным «Коммерсанта», Смоленков работал секретарем посольства России в США, когда послом там был Юрий Ушаков, который ныне является помощником российского лидера. Журналисты спросили его, знаком ли он с предполагаемым шпионом. «Нет комментариев», — сказал Ушаков.

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