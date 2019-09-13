На пострадавших от паводка в Иркутской области выделили десятки миллионов рублей

Федеральные власти выделили на организацию занятости пострадавших от паводка в Иркутской области 30 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд.

Соответствующее распоряжение принято 28 августа. Деньги выделены из резервного фонда правительства. Они пойдут на поддержку самозанятых и на организацию временной занятости. До конца 2019 года поддержку в общей сложности окажут более чем 300 людям.

Стимулирование занятости в регионе соответствует целям нацпроекта по повышению производительности труда в России. Главной его задачей является ускорение роста производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до пяти процентов в год к концу 2024 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о реструктуризации долгов по кредитам пострадавших от наводнения в Иркутской области.

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