Объяснена утечка о деле шпиона Смоленкова

Публикация в СМИ об операции по вывозу американскими спецслужбами агента из России Олега Смоленкова могла быть сделана в интересах Федерального бюро расследований (ФБР). Такое мнение высказала журналист The Wall Street Journal Кимберли Старссел.

«Есть основания относиться скептически к публикациям, даже если не говорить о том, в какое время они появились», — пишет колумнист. Она также отмечает, что члены Республиканской партии в Конгрессе США сообщили ей, что ни разу не видели докладов, основанных на получении сведений высокопоставленного чиновника в Кремле.

По мнению Старссел, информация о якобы проведенной операции спецслужб по «вывозу» агента из-за разглашения тайной информации президентом США Дональдом Трампом могла быть размещена в интересах ФБР. Таким образом бюро может оправдывать неприятные вопросы по поводу законности слежки за Трампом во время его избирательной кампании. Отмечается, что в скором времени должен быть опубликован доклад министерства юстиции по этому инциденту.

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9 сентября CNN сообщил, что два года назад США вывезли из Москвы очень информированного агента после встречи президента Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным телеканала, ЦРУ якобы испугалось, что американский лидер мог ненароком «раскрыть» шпиона.

Позднее появилось предположение, что этим агентом мог быть Смоленков. В 2017 году он уехал с семьей в отпуск в Черногорию, после чего таинственно исчез. Журналисты также обнаружили, что в 2018-м человек с такой же фамилией купил дом в штате Вирджиния.

Смоленкову сначала приписывали работу в управлении делами президента, где открестились от такого сотрудника. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Смоленков работал в другой структуре — администрации президента и был уволен несколько лет назад.

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