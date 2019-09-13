В руководстве Европы нашли финансового вампира

Немецкая газета Bild после заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), где было принято решение о снижении ставки по депозитам, сравнила в своем материале его председателя Марио Драги с графом Дракулой.

Заголовок к статье гласит: «Граф Драгила высасывает все соки из наших счетов». Иллюстрацией служит фотоколлаж, где Драги с вампирскими клыками одет в вампирский наряд. Издание обвиняет Драги в том, что за время, пока он занимает эту должность, немецкие граждане потеряли миллиарды евро.

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Регулятор 12 сентября опустил ставку с уровня минус 0,4 процента, на котором она держалась с марта 2016 года, до минус 0,5 процента. Совет директоров ЕЦБ попросил не ждать повышения, пока инфляция не приблизится к целевым двум процентам. Также было объявлено о возобновлении скупки активов на неопределенный срок.

Как говорится в материале, решение усилило недовольство граждан Германии, которые много лет жалуются на политику Центробанка, не позволяющую им иметь достойную ставку по депозитам.

Эти опасения разделяют в Deutsche Bank. Там подчеркнули, что отрицательная ставка по депозитам приносит много убытков банкам. Потери европейских кредитных организаций с 2014 года оцениваются в 23 миллиарда евро. Пока они могли переложить траты на корпоративных клиентов, но дальнейшее снижение заставит опустить ставку и для физических лиц, а те начнут забирать все средства со счетов. Такая ситуация может привести к краху банковской системы Европы.

Марио Драги уходит в отставку 31 октября. Его сменит бывшая глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая ранее заявляла, что поддерживает нынешнюю политику ЕЦБ.

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