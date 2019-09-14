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Премьер Украины рассказал о способах сосуществования с Россией

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Алексей Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киеву необходимо искать способы сосуществования с Россией. Об этом он сказал, выступая на проходящей в Киеве 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), передает издание «Новое Время».

Отметив, что Россия является самым большим соседом Украины, Гончарук заверил, что Киев будет опираться на прагматичный подход. В качестве примера он привел политику администрации президента США Дональда Трампа. При этом Гончарук отметил, что взгляды Украины в отношении России со времен Майдана не изменились и Россия по-прежнему воспринимается Киевом как «агрессор».

В связи с этим самый лучшим способом взаимодействия с Москвой Гончарук назвал демонстрацию Украиной своих достижений. «Мы думаем, что самый лучший ответ любому агрессору — это наш собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешные», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Гончарука на пост премьер-министра с партией «Слуга народа» на совещании фракции перед первым пленарным заседанием нового созыва Верховной Рады 29 августа. Политическую карьеру Гончарук начал еще при Порошенко, он работал советником первого вице-премьера Степана Кубива и внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко в правительстве Арсения Яценюка. При этом во время президентской кампании он отметился критикой Зеленского.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины население страны голосовало за союзное с Россией государство. «Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: "Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией"» , — вспоминает бывший украинский лидер.

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