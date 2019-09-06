Зеленский уволил троих советников

Президент Украины Владимир Зеленский уволил троих внештатных советников. Об этом сообщают РИА Новости.

Под сокращение попали вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, министр молодежи, культуры и спорта Владимир Бородянский и глава Минобороны Андрей Загороднюк.

Они входили в состав аппарата нового правительства.

Верховная Рада утвердила новый состав кабинета министров Украины во главе с Алексеем Гончаруком вечером 29 августа. В новом правительстве стало на трех министров меньше. Были объединены министерства энергетики и экологии, экономики и аграрной политики, и министерство по делам молодежи и спорта с Минкультуры. Из прошлого состава кабмина остался только глава МВД Арсен Аваков, он сохранил свой пост.

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