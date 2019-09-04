Публично уволенный Зеленским чиновник вернулся на работу

Начальник Закарпатской таможни Станислав Балуев, которого президент Украины Владимир Зеленский публично уволил во время визита в Ужгород, вернулся на работу. Об этом пишет издание «Закарпатье онлайн».

Отмечается, что уволенный Балуев на самом деле уходил в отпуск. Однако вернувшись из него, он не только заступил на пост начальника Закарпатской таможни, но и восстановил всех уволенных за время его отдыха чиновников. Среди них — заместитель Балуева Андрей Каращенко, которого СМИ называют «куратором теневых схем» Закарпатской таможни.

На эти кадровые изменения обратило внимание общество «Лига ветеранов АТО и боевых действий "Карпатская земля"». В обращении на имя президента они задаются вопросом, является ли происходящее «саботажем старой власти» или же «неудачным популизмом» команды Зеленского. В связи с этим ветераны требуют от главы государства публичного ответа, дав ему на это 10-дневный срок.

Совещание с участием Зеленского в Ужгороде прошло в начале июля. Тогда он уволил руководителей четырех таможен западного региона — Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, а также подписал указ, призывающий к борьбе с контрабандой и коррупцией на границе.

На том же заседании Зеленский озадачил пользователей сети своим странным поведением. Пользователи обратили внимание на то, что украинский президент выглядит очень уставшим и ведет себя странно: отвлеченно смотрит по сторонам, часто меняет позу, качается из стороны в сторону и строит гримасы.

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