Стало известно о семейных долгах украинского премьер-министра

Суд несколько раз привлекал к ответственности по иску черниговских коммунальных предприятий семью премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом пишет издание «Следствие.Инфо».
Общая сумма долга родственников главы украинского правительства составляет более 21 тысячи гривен (830 долларов). Большая часть долга сформировалась из-за неоплаченных счетов за горячую воду: родственники Гончарука должны предприятию «Облтеплокомуненерго» более 600 долларов. Суд выносил решение по этой задолженности дважды — в 2012-м и 2014-м.
В 2011 и 2015 годах суд выносил решение о задолженности семьи Гончарука за услуги ЖЭК. Она составила 4 тысячи гривен (158 долларов). Кроме того, более тысячи гривен (39 долларов) родственники премьера должны за газ.
Были ли оплачены эти задолженности, неизвестно. На соответствующий вопрос издания не смог ответить и сам Гончарук, объяснив это тем, что он не живет в Чернигове уже 19 лет. Для прояснения ситуации он обещал связаться с братом.
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Гончарука на пост премьер-министра с партией «Слуга народа» на совещании фракции перед первым пленарным заседанием нового созыва Верховной Рады 29 августа. Политическую карьеру Гончарук начал еще при Порошенко, он работал советником первого вице-премьера Степана Кубива и внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко в правительстве Арсения Яценюка. При этом во время президентской кампании он отметился критикой Зеленского.