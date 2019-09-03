Новый украинский премьер одобрил правление Порошенко

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что в период правления бывшего президента Петра Порошенко страна развивалась в правильном направлении. Свое мнение он озвучил в интервью «Украинской правде».

«Я вообще считаю, что последние пять лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно. Большая часть реформ была искажена отдельными коррупционными частными интересами. Это моя общая оценка», — заявил он.

Отдельно глава правительства отметил медицинскую и образовательную реформы, которые оценил как правильные, и одобрил внедряемые механизмы финансирования.

Ранее о заслугах Порошенко перед Украиной заявил конфликтовавший с ним олигарх Игорь Коломойский. Он подчеркнул, что вопрос о том, кто прав, а кто виноват, будут решать историки, но лично он «никогда не забудет заслуг Порошенко в это опасное время». Также, по мнению Коломойского, именно благодаря прежнему главе государства у нынешней украинской власти есть возможность сейчас работать и развивать страну.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Гончарука на пост премьер-министра с партией «Слуга народа» на совещании фракции перед первым пленарным заседанием нового созыва Верховной Рады 29 августа. Политическую карьеру Гончарук начал еще при Порошенко, он работал советником первого вице-премьера Степана Кубива и внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко в правительстве Арсения Яценюка. При этом во время президентской кампании он отметился критикой Зеленского.

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