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Коломойский рассказал о поссорившем его с Порошенко телевизоре

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Петр Порошенко и Игорь Коломойский

Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью изданию «Украинская правда» заявил, что его ссора с бывшим президентом Петром Порошенко произошла «из-за телевизора».

По словам бизнесмена, Порошенко не устраивала повестка принадлежащего Коломойскому телеканала «1+1». При этом он уточняет, что причиной ссоры не стало какое-то определенное событие. «Это было каждый день», — говорит олигарх, имея в виду претензии президента. Он также добавляет, что разногласия начались «с первого же дня». По словам олигарха, его часто приглашали в администрацию президента для беседы, и он приходил туда «по долгу службы».

Коломойский рассказывает, что Порошенко не верил ему, когда олигарх пытался убедить президента в том, что он не определяет повестку принадлежащих ему медиаресурсов. По его словам, журналисты не стали бы выполнять просьбы и требования олигарха: «Мы живем по-новому, всем сказано, что теперь все, новая жизнь наступила».

Игорь Коломойский является одним из самых богатых людей Украины. Состояние бизнесмена издание Forbes оценивает в 1,1 миллиарда долларов. Олигарх является основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте.

Также он контролирует крупнейший в стране медиахолдинг «1+1 Media», который включает в себя украинские телеканалы «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс» и «Униан-ТВ», информагентство «УНИАН», интернет-проекты «Главред» и «Телекритика» и другие издания.

Олигарх несколько лет проживал за рубежом из-за длительного конфликта с Порошенко, который неоднократно заявлял, что Коломойский продвигает Владимира Зеленского или Юлию Тимошенко на пост президента из личной мести. Одним из инструментов влияния олигарха Порошенко называл его телеканал «1+1», где транслируются шоу медиакомпании Зеленского. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Коломойский вернулся на Украину.

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