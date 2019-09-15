Трампа призвали не делиться тайнами с британским оппозиционером

В случае прихода к власти глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин сможет передавать предоставленную Лондону информацию о действиях Москвы и Тегерана российским и иранским властям. Об этом говорится в докладе бывшего советника президента США Дональда Трампа, профессора военного колледжа армии США Азима Ибрагима, с которым ознакомилась газета The Telegraph.

Ибрагим призвал Трампа рассмотреть отказ от предоставления Лондону конфиденциальных данных, если Корбин займет пост премьер-министра Великобритании. Он также посоветовал президенту США выступить за снижение роли Великобритании в НАТО.

Как указывает The Telegraph, Корбин может активно выступать на стороне России, а также блокировать или препятствовать действиям, которые покажутся ему враждебными по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину. Представитель лейбористов заявил, что Корбин приложит все усилия, чтобы защитить народ Великобритании. Другой источник в партии сказал, что автор доклада — представитель Республиканской партии США — хочет сохранить у власти главу правительства Бориса Джонсона, которого сравнили с пуделем Трампа.

В апреле прошлого года издание The Sunday Times опубликовало совместное с Университетом Суонси расследование, где говорится о попытках России повлиять на результаты выборов в Великобритании. По мнению журналистов, поддержка оказывалась Лейбористской партии и ее лидеру Корбину. В посольстве России в Великобритании посчитали публикацию газеты несерьезной и абсурдной.

В июне текущего года между Трампом и Корбином произошел конфликт во время визита президента США в Лондон. Корбин высказал свои претензии к американскому лидеру, после чего тот отказал ему во встрече и назвал Корбина негативной силой.

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