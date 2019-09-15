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Хоккеист подрался с фанатами во время матча

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Во время матча любительских команд в Новосибирске произошла драка между одним из хоккеистов и болельщиками. Видео инцидента опубликовано в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» во «ВКонтакте».

На льду встречались хоккеисты команд «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс-2». В одном из эпизодов у хоккеиста возник конфликт с болельщиками.

Мужчину атаковали двое фанатов: они повалили хоккеиста, он получил несколько ударов ногами. В ситуацию пытались вмешаться другие игроки команды — они мешали нападавшим клюшками. В результате драку удалось прекратить при помощи рефери.

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