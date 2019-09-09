Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Ип устроил драку с игроками «Барыса». Видео появилось на сайте турнира.

В третьем периоде матча Ип провел силовой прием против нападающего команды-соперника Корбана Найта. Защитник казахстанцев Кирилл Полохов решил вступиться за одноклубника — между игроками началась драка. В результате Полохов оказался на льду всего через несколько секунд.

Матч завершился победой казахстанцев со счетом 3:2. После четырех матчей регулярного чемпионата «Барыс» занимает седьмое место в Восточной конференции, «Куньлунь» — восьмое.

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