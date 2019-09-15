Помощник Помпео приедет в Москву

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву. Об этом сообщает пресс-служба госдепартамента, пишет РИА Новости.

По данным Госдепа, Рикер встретится с коллегами в правительстве и обсудит двусторонние отношения. Запланирован диалог и с представителями гражданского общества, а также командой посольства США в Москве.

За день до визита в российскую столицу и.о. помощника госсекретаря посетит Берлин.

В августе стало известно, что посол США в России Джон Хантсман подал в отставку. Письмо было направлено президенту США Дональду Трампу. Датой окончания полномочий Хантсмана значится 3 октября.

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