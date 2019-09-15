Россияне рассказали о приемных семьях для стариков

Россияне рассказали об оформлении опеки над пожилыми людьми в рамках социального проекта «Приемная семья для пожилых». Об этом сообщают «Известия».

Проект предполагает заключение трехстороннего соглашения между учреждением соцобслуживания, помощником и пожилым человеком, согласно которому помощник будет заботиться об одиноком старике. Социальное учреждение обязуется проводить обучение ухаживающих, предоставлять социальное такси, давать напрокат спецтехнику для инвалидов и бытовые предметы.

Материалы по теме Взять третью бабушку Новые семьи для одиноких стариков — вместо домов престарелых. Репортаж из Якутии

Обычно стариков в приемные семьи берут их давние знакомые. Чаще пожилой человек остается жить у себя дома, но иногда переезжает к помощнику.

Руфина Варкова из деревни Осино Ивановской области оформила опеку над Риммой Осиной, которая живет в соседнем селе. «Мне всегда нравилась эта семья, и Римма Михайловна, и ее покойный муж, и замечательные дети. А когда друг друга давно знаешь, да еще и испытываешь симпатию, то и заботиться об этом человеке хочется», — рассказала помощница.

Подопечная Варковой поблагодарила ее и назвала счастьем то, что она о ней заботится.

Приемные семьи востребованы в отдаленных поселках, где нет социальных работников и пожилые люди не могут получать регулярную помощь. Соцработники рассказывают, что в каждом из таких регионов всегда находятся желающие взять старика под опеку. Пока ни один из тех, кто добровольно взял на себя обязательства помощника, не отказался от опеки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!