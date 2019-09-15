В Казахстане поезд протаранил автобус с людьми

В Казахстане в районе города Алматы железнодорожный состав врезался в автобус, который в нарушение правил стоял на переезде на путях. Об этом сообщил официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов, передает РИА Новости.

По данным Иманкулова, авария произошла в 19:20 по местному времени (16:20 по московскому) в воскресенье, 15 сентября. Водитель выехал на железную дорогу, несмотря на предупреждающие сигналы.

В акимате Алматинской области «Sputnik Казахстан» сообщили, что, предварительно, в результате произошедшего один человек погиб, девять пострадали. Данные уточняются. Отмечается, что авария случилась в районе станции Шамалган. В «НК "Казахстан Темир Жолы» уточнили, что машинист применил экстренное торможение, однако это не помогло. Поезд не сошел с рельсов.

В апреле по меньшей мере 11 человек погибли и более 30 получили ранения в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области. ДТП с участием нескольких транспортных средств произошло на 181-м километре автодороги Алматы — Ташкент.

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