В автокатастрофе в Казахстане погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли и более 30 получили ранения в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает ТАСС.

ДТП с участием нескольких транспортных средств произошло на 181-м километре автодороги Алматы — Ташкент. Первоначально легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с грузовиком. Водитель ехавшего следом пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего тот опрокинулся.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уточнил, что все 11 погибших были гражданами Узбекистана.

«Отправил телеграмму президенту Республики Узбекистан. Обстановка на наших дорогах тревожная, о чем я говорил на совещании в МВД. Поручил правительству принять неотложные меры!» — заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что в селе Симбухово Пензенской области произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек. Авария произошла ночью 15 апреля на трассе М5 «Урал». 49-летний водитель автомобиля Lada Largus из Республики Башкортостан врезался в двигавшийся во встречном направлении грузовик МАЗ, за рулем которого находился 33-летний житель Краснодарского края. Водитель и четыре пассажира Lada Largus погибли на месте.

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