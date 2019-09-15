Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На снимке, которым Долинский сопроводил свою публикацию, видно, что неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами, адресованную президенту Украины Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета.

Сама записка помимо угроз содержит призыв не продавать землю в стране, потому что такой шаг «быстро приведет к холокосту».

Узаконивание оборота земли в рыночных условиях является одним из требований Всемирного банка и Международного валютного фонда. С февраля 2019-го на Украине действует закон о продлении запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года. В сентябре Зеленский поручил Верховной Раде снять мораторий и создать в стране земельный рынок. Инициативу неоднозначно восприняли в обществе и среди украинских политиков.

Мораторий на продажу земли действует на Украине последние 18 лет. В последние годы его отмену блокировали на уровне Верховной Рады. Ряд фракций в парламенте отказывались от голосования по проекту из-за опасений, что землю у населения скупят иностранные корпорации по низкой стоимости.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!