На телевидении показали детей Собчак и Богомолова

НТВ / YouTube

Сотрудники передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ и физиогномист Алексей Крутилин смоделировали внешность детей Ксении Собчак и Константина Богомолова. Фрагмент телешоу доступен на YouTube.

«На самом деле эти фотографии как бы некий вымысел, сделаны при помощи определенной программы», — пояснил Крутилин. Он заметил, что, судя по внешним чертам, сын пары больше будет похож на Собчак, так как ее гены «доминируют».

Многие гости в студии сошлись во мнении, что мальчик очень похож на своего деда Анатолия Собчака. Ведущий шоу Оскар Кучера заявил, что, по его мнению, ребенок похож на бывшего супруга Собчак актера Максима Виторгана. Также на экране в студии появился предполагаемый портрет дочери Собчак и Богомолова, которую гости сочли очень красивой.

Позднее специалисты смоделировали с помощью специальной программы внешность ребенка Виторгана и его новой избранницы Нино Нинидзе. Некоторым из них показалось, что его черты напоминают лицо Богомолова.

Телеведущая вышла замуж за театрального режиссера Богомолова 13 сентября. На церемонию молодожены приехали на катафалке, а после ЗАГСа обвенчались. До этого Собчак высказалась о новой возлюбленной своего бывшего супруга. Она назвала ее красивой и талантливой и пожелала паре счастья.

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