Трамп разрешил поддержать рынок нефтяными резервами США

Президент США Дональд Трамп санкционировал использование нефтяного стратегического резерва США в случае необходимости. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Причиной такого решения американский лидер назвал возможное колебание цен на нефть из-за нападения на места добычи сырья в Саудовской Аравии. Количество выделенной нефти будет определено позже. По мнению Трампа, подобный шаг поможет сохранить обеспеченность рынка сырьем.

Ранее стало известно, что нефть подорожала в среднем на 13 процентов после сокращения добычи сырья в Саудовской Аравии.

О пожаре на территории национальной нефтяной компании Saudi Aramco стало известно утром 14 сентября. По официальным данным, возгорание случилось из-за атаки дронов, ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. После этого Саудовская Аравия сократила добычу нефти в два раза.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей» и призвал мировое сообщество сделать все, чтобы привлечь Тегеран к ответственности. Официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави отверг обвинения в причастности страны к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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