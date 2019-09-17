Уволить искупавшуюся в «шоколадной» ванне чиновницу оказалось невозможно

Советник губернатора Ульяновской области по вопросам информационных технологий Светлана Опенышева, сделавшая скандальное селфи в «шоколадной» ванне, не может быть уволена, потому что находится в отпуске. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил пресс-секретарь губернатора региона Тимофей Гончарук.

Он отметил, что проверка по факту публикации началась 16 сентября. «До тех пор пока проверка не закончится, она не может быть уволена. Выводы будет делать комиссия», — уточнил Гончарук.

Кроме того, по словам пресс-секретаря губернатора, «она находится в отпуске, а будучи в отпуске человек не может быть уволен». Он также отметил, что скандальное фото было сделано и опубликовано «в этом же отпуске».

Ранее Опенышева выложила в сеть фотографию, сделанную в санатории Азербайджана, на которой она принимала лечебную нафталановую ванну. «Много шоколада не бывает», — написала чиновница в подписи. Публикацию раскритиковал глава региона Сергей Морозов. Он захотел уволить Опенышеву, поручил провести служебную проверку и рекомендовал чиновнице «жить более скромно».

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