Стал известен заработок купавшейся в «шоколадной» ванне российской чиновницы

За прошлый год советник губернатора Ульяновской области по вопросам информационных технологий Светлана Опенышева, сделавшая скандальное селфи в «шоколадной» ванне, заработала 2,135 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на декларацию на сайте регионального правительства.

Согласно документу, в собственности у чиновницы находятся 90-метровая квартира, земельный участок площадью 18,6 квадратного метра и такого же размера гараж. Совместно с несовершеннолетним ребенком она также владеет жилым домом на 233 квадратных метра, участком на 850 квадратных метров и автомобилем Toyota RAV4 2012 года выпуска. Все это имущество находится в России.

Ранее Опенышева выложила в сеть фотографию, сделанную в санатории Азербайджана. На ней она принимала лечебную нафталановую ванну. «Много шоколада не бывает», — написала чиновница в подписи. Публикацию раскритиковал глава региона Сергей Морозов. Он захотел уволить ее, поручил провести служебную проверку и рекомендовал ей «жить более скромно».

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