Российской чиновнице пригрозили увольнением из-за селфи в «шоколадной» ванне

Советник губернатора Ульяновской области по вопросам информационных технологий Светлана Опенышева может лишиться работы из-за фотографий в «шоколадной» ванне, которые она опубликовала в микроблоге, передает портал 73online.

«Много шоколада не бывает», — написала чиновница.

На фотоснимки Опенышевой, сделанные в Азербайджане, отреагировал губернатор региона Сергей Морозов. Он назвал действия женщины «чудачеством» и инициировал проверку ее деятельности. «Когда говорим об открытости, это не значит показывать белье, а значит реагировать на проблемы. <...> Мое решение — провести служебную проверку и уволить Опенышеву», — заявил губернатор. Он добавил, что нужно быть скромнее, а не «кичиться своим достатком».

Отмечается, что «шоколадная» ванна, которую принимала чиновница, — это нафталановая нефть, которая используется в лечебных целях.

В августе издание Irk.ru опубликовало аудиозапись с голосом, похожим на голос начальницы пресс-службы правительства Иркутской области Ирины Алашкевич. На ней женщина оскорбительно отзывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, собравшихся на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждает чиновница на записи, губернатор сказал, что она должна находиться в Тулуне. В ответ начальница пресс-службы заявила, что «не видит смысла туда таскаться». «Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках, в черном, белые носочки, эта шляпа у нее», — говорит Алашкевич на аудиозаписи. Не исключено, что запись была смонтирована.

3 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Алашкевич была отстранена от работы.

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