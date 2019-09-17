Секс-блогеры опубликовали фото беременной и лишились аккаунта в сети

Беременная блогерша из Австралии Салли Мустанг (Sally Mustang) лишилась аккаунта в Instagram за публикацию «сексуальной» фотографии. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Мустанг выложила в сеть фотографию, где продемонстрировала свой округлившийся живот. На снимке она была изображена обнаженной в ванной. Вскоре ее учетная запись, на которую было подписано около 300 тысяч пользователей, была удалена. По словам блогерши, фотографию расценили как эротическую, несмотря на то, что она прикрыла на ней грудь руками.

Женщина использовала аккаунт своего супруга Митча Гобела (Mitch Gobel), чтобы пожаловаться на произошедшее. Рыдая, она заявила, что у нее «болит сердце» и она напугана, так как потеряла «всю жизнь». «Все исчезло. И быть на пятом месяце беременности и адаптироваться ко всем переменам, которые уже происходят, это так несправедливо», — сказала она.

Мустанг заявила, что профиль ее супруга также угрожали закрыть. Тот с сожалением высказался о такой перспективе: «Если мы с Салли потеряем оба наших аккаунта, мы потеряем намного больше, чем в реальном мире», — заключил он.

Пара Мустанг и Гобела прославилась тем, что публиковала эротические изображения в сети, в том числе полуголые снимки, подробно рассказывая о своей сексуальной жизни. На своем сайте они рассказывали о своих экспериментах и фантазиях.