Севастопольских школьников начали учить украинскому языку

В Севастополе школьники с нового учебного года начали изучать украинский язык. Об этом рассказал директор департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозеров, передает ТАСС.

Белозеров уточнил, что дисциплина не обязательная — ее будут изучать по выбору. При этом в школах Севастополя уже ведется преподавание крымско-татарского языка как национального. Его преподают как на факультативах, так и на обязательных уроках для детей разных возрастов. Для изучения языка родители должны подать заявку.

В департаменте уточнили, что русский язык как национальный изучают более 41 тысячи детей, украинский и крымско-татарский — около 180. Также есть заявки на изучение армянского и азербайджанского языков, ведомство ищет преподавателей. ТАСС отмечает, что 77 процентов жителей Севастополя — русские, украинцы составляют 13 процентов. Около 10 процентов населения — представители других национальностей.

В марте спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил обязать Украину выплатить Крыму компенсацию за потери, которые понес полуостров во время пребывания в составе республики. Он в том числе заявил, что Украина обошлась с Крымом «очень и очень непорядочно», нарушив права жителей на язык и на образование на своем языке.

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