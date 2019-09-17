Названа причина вбросов о шпионящих за ФБР россиянах

Появление новостей о взломе систем связи ФБР российскими гражданами является «неуклюжей попыткой» Вашингтона оправдать захват российской дипсобственности. Об этом заявили в посольстве России в США.

«Изначально администрация США обосновывала свои действия "российским вмешательством в выборы". Эта "теория" разваливается на глазах. Поэтому и приходится выдумывать небылицы», — пояснили дипломаты.

В посольстве отметили, что авторы публикации в Yahoo News не привели ни одного факта или доказательства нарушения российскими гражданами американских норм и законов. При этом обвинения в адрес дипломатов и членов их семей представляют прямую угрозу для их безопасности.

16 сентября бывшие сотрудники американских спецслужб сообщили, что россиянам удалось получить доступ к переговорам ФБР, местонахождению его команд по наблюдению за российскими агентами и данным о них, которыми располагали американцы — и таким образом избегать наблюдения. Как рассказал один из источников, российской разведке удалось взломать коды шифрования, с помощью которых в ФБР защищали свои каналы связи, а вскоре после этого — и телефонную сеть, используемую как запасной канал.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что мир входит в «очень интересный период, который называется “до выборов президента США остался ровно год”». По ее мнению, в ближайшем будущем появятся «много фантастических историй».

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