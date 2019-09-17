Силовики нашли террористов в 17 регионах России

Сотрудники МВД и ФСБ России обнаружили законспирированные ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в 17 регионах страны в 2019 году. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Олега Ильиных, опубликованные в журнале «Полиция России».

По словам Ильиных, деятельность террористов была пресечена в Москве, а также в Московской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Ростовской, Астраханской, Тюменской областях, Краснодарском, Ставропольском, Красноярском краях. Кроме того, ячейки террористов ликвидировали в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Он добавил, что МВД и ФСБ выявили 972 преступления террористического характера в первые шесть месяцев 2019 года.

Ранее, 16 сентября, сообщалось, что лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади распространил аудиозапись, в которой рассказал о ближайших планах террористической организации.

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