Названы причины частой смерти россиян в Турции

Причиной частой смерти россиян в Турции является легкомысленность самих туристов. Такое заявление на круглом столе в Общественной палате сделал руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцов. Об этом во вторник, 17 сентября, приводит «Интерфакс».

По словам Скворцова, с мая 2019 года на турецких курортах погибли уже 88 россиян, и такой рекордный показатель обусловлен тем, что «турист полностью расслабляется, когда садится в чартерный самолет в Турцию».

Дипломат также отметил, что путешественники из России часто погибают в ДТП из-за отличающихся правил дорожного движения в стране. Кроме того, по его мнению, такую статистику создают пенсионеры, туристы с хроническими заболеваниями и беременные женщины на последних сроках.

Вдобавок Скворцов вспомнил случаи, когда россияне погибали во время занятий экстремальными видами спорта, а также злоупотребляли режимом all inclusive в гостиницах, в результате чего падали с лестниц или тонули.

В июле директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал заявление генконсула России Олега Рогозы о смерти десятков российских туристов в Анталье. Одной из причин Осауленко назвал незнание туристов о состоянии своего здоровья, а также «незнание своих физических возможностей».

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