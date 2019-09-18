Главные виды Москвы избавят от сотовых вышек

Для станций сотовой связи, которые расположены в исторических районах Москвы, разработают новые стандарты внешнего вида. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий города.

«Новый стандарт эстетического облика станций связи будет применяться не по всей Москве, а только в исторических районах, на "открыточных видах" и архитектурно значимых объектах», — сообщили в департаменте.

В 2018 году власти Москвы заключили соглашение о развитии 5G с операторами связи «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн»). В 2019-м дополнительные договоры заключили с «Ростелекомом» и Tele2. Стороны намерены создать тестовые зоны 5G в Москве. Сейчас запланированы восемь таких зон.

Развитие сетей связи нового поколения осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта по развитию цифровой экономики в России.

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