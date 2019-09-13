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«МегаФон» установил новый рекорд в ходе тестирования стандарта 5G

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Оператор сотовой связи «МегаФон» протестировал работу стандарта 5G в России. Эксперимент проводился на современных смартфонах, с помощью которых осуществлялась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки, говорится в сообщении компании.

Тестирование нового стандарта связи проходило с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm Snapdragon. «Технология 5G стремительно завоевывает признание в мире. Тест с МегаФоном — еще один важный шаг к созданию экосистемы 5G в России», — отметил вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо.

«Достижение скорости 2,46 гигабита в секунду — важный рубеж для развития технологии 5G в России», — заявил директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. По его словам, это лучший на сегодня результат в стране, продемонстрированный на обычных смартфонах.

В свою очередь, Шиничи Танака, генеральный директор Sony Mobile Communications Rus, результаты тестирования позволяют выйти на новый уровень коммерческого внедрения 5G-продуктов и сервисов.

«Мы гордимся оказанной МегаФону и Sony поддержкой. Этот тест — еще одна важная веха на пути коммерциализации технологии 5G», — заявила вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Europe Юлия Клебанова.

В 2019 году «МегаФон» неоднократно демонстрировал возможности 5G в России. В частности, в июне состоялся первый международный видеозвонок из Санкт-Петербурга в Хельсинки, а в августе прошел киберcпортивный турнир по Dota2 c использованием технологий 5G и Cloud Gaming.

5G — современный стандарт связи со скоростью передачи данных от 1 гигабита в секунду и минимальным откликом. Этот стандарт позволяет развивать беспилотный транспорт, «умные дома и города», дистанционную медицину, искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность.

На сегодняшний день развернуто 35 коммерческих сетей 5G в 20-ти странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. В России основной этап внедрения стандарта 5G должен завершиться к 2024 году.

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