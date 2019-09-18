Назван способ стимулировать экспорт российских лекарств

Российские власти намерены развивать экспорт фармацевтической продукции, создавая синергию между разработчиком и производителем, а также обеспечивая господдержку этого направления. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Сербей Цыб. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Для развития этого направления Минпромторг курирует в стране развитие промышленных парков, которые« объединяют усилия компаний, дают соответствующие льготы и преференции, дают возможность инвестировать в определенного рода технологии, которые, в том числе, востребованы и на внешних рынках»

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Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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