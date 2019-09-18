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Герой Второй мировой сыграл свадьбу с мужчиной в 92 года

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Джордж Монтегю (слева) с мужем

96-летний герой Второй мировой войны Джордж Монтегю рассказал, как решился раскрыть свою сексуальную ориентацию и сыграть свадьбу с мужчиной после более 20 лет жизни с женой и тремя детьми. Об этом сообщает The Mirror.

Во время Второй мировой Монтегю служил в Военно-воздушных силах Великобритании. Он боялся попасть под арест и разочаровать свою мать, поэтому скрывал ориентацию на протяжении нескольких десятилетий.

В 1981 году его мать умерла. К этому времени Монтегю уже был женат и был отцом троих детей. По его словам, жена знала, что он гей, еще до того как они поженились. Она сказала, что лучше будет замужем за геем, чем останется одинокой.

В 1997 году 73-летний Монтегю встретил своего нынешнего мужа Сомчая, которому на тот момент было 50 лет. Жена Монтегю сказала: «Я уже провела с тобой 21 год. Твой новый партнер может провести с тобой все оставшееся время».

Сейчас Монтегю называет себя «самым старым геем в деревне». «Я провел большую часть жизни, скрывая свою сущность. Теперь я хочу кричать об этом с крыш. Никто не должен чувствовать, что не может любить другого человека только из-за пола», — говорит ветеран.

Как сообщает BBC News, в 2015 году Монтегю и Сомчай зарегистрировали официальный брак после 18 лет совместной жизни. Сейчас ветерану 96 лет. Каждый год он принимает участие в гей-параде в Великобритании. Монтегю обещает, что доживет до ста лет и будет радоваться своей ориентации и любви, которая его окружает, до конца своих дней.

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