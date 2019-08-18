Мэр канадской столицы совершил каминг-аут

Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в своей гомосексуальности, написав об этом в издании Ottawa Citizen.

«Я — гей. Ну вот, я сказал это или, скорее, написал это. Чтобы озвучить эти два слова, мне потребовалось почти 40 лет, но, как говорят, лучше поздно, чем никогда», — написал Уотсон. Он добавил, что молчать об этом долгие годы было «большой ошибкой».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал признание Уотсона и поблагодарил его за то, что он поделился своей историей. «Смелые слова, которые, я уверен, вдохновят жителей Оттавы и всех канадцев не стесняться быть такими, какие они есть», — написал политик в Twitter.

В Канаде однополые браки являются законными с момента принятия 20 июля 2005 года закона о гражданском браке. Согласно докладу (июль 2010 года) центра социологических исследований Angus Reid, 61 процент канадцев поддерживают законный статус однополых браков, этот показатель выше, чем в США и в Великобритании (36 процентов и 41 процент соответственно). По результатам опроса, проведенного маркетинговой фирмой Forum Research в 2015 году, поддержка канадцами однополых браков достигла 70 процентов.

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