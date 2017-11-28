Власти Канады покаялись перед геями и обещали им заплатить 79 миллионов долларов

Правительство Канады обещало выплатить 100 миллионов канадских долларов (около 79 миллионов долларов США) представителям ЛГБТ-сообщества, уволенным с госслужбы или из армии страны за сексуальную ориентацию. Об этом сообщает CBC News.

Компенсацию должны получить несколько тысяч человек, ране подавших коллективный иск к кабинету министров. После обсуждения детали соглашения должен принять Федеральный суд.

Премьер-министр Джастин Трюдо намерен публично принести извинения перед всеми представителями сексуальных меньшинств, которые когда-либо подвергались дискриминации из-за своей половой ориентации. В свою очередь власти Оттавы готовы выделить 250 тысяч канадских долларов (около 197 тысяч долларов США) на программы по борьбе с гомофобией.

В конце октября испанский футбольный тренер Мичель Гонсалес потребовал остановить матч из-за гомофобных кричалок болельщиков на трибунах.