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Отель в Италии спровоцировал скандал из-за туалетного знака для геев

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Итальянский отель оказался в центре скандала из-за специального туалетного знака для мужчин нетрадиционной ориентации. Об этом сообщает The Local.

В уборной гостиницы, расположенной в населенном пункте Каваллино-Трепорти в Венеции, указатель на кабинке для женщин нарисован в виде красной фигуры дамы, а для представителей сильного пола — в форме синего мужского силуэта. Гея изобразили как фигуру, выполненную наполовину в красном и наполовину в синем цвете.

Владелец отеля заявил, что такой значок появился в уборной при прежнем хозяине. Нынешний собственник распорядился прикрыть этот символ, однако кто-то обнаружил его, сфотографировал и выложил снимок в сеть.

Владелец объекта размещения заверил, что он распорядится закрасить знак. Бизнесмен добавил, что в его гостинице рады всем постояльцам и что там часто останавливаются гей-пары, передает Stuff.co.nz.

Итальянская организация Associazione LeA, борющаяся за права людей с нетрадиционной ориентацией, назвала подобный случай шокирующим. По словам активистов, такие проявления гомофобии в общественных местах унижают людей.

Ранее стало известно, что отель в Швейцарии вызвал волну возмущения из-за объявления, адресованного еврейским постояльцам. Администрация Paradies Arosa требовала от таких клиентов обязательно принимать душ перед посещением бассейна.

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