США не нашли в Донбассе и Крыму желающих быть частью России

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на «оккупированных территориях» Донбасса, в Крыму и Грузии нет людей, которые желают стать частью России. Об этом сообщает УНИАН.

«Здесь нет людей на оккупированных территориях, которые хотели бы стать частью России. Здесь есть люди, которые хотели бы, чтобы не было линий разграничения», — сказал он.

Волкер утверждает, что Запад гораздо сильнее Москвы в экономическом, политическом и военном плане. «Чего у нас нет — это инициативы агрессивных действий. Россия берет эту инициативу в свои руки», — заявил спецпредставитель США.

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Отдельно Волкер отметил Грузию, которая развивается как «сильная, здоровая демократия с повышением благосостояния, безопасности, уровнем отношений с другими странами, НАТО, Евросоюзом». По его словам, она является привлекательным полем для людей «на оккупированных территориях».

Весной 2014 года Крым стал частью России по итогам проведенного там референдума. Украина считает полуостров оккупированной территорией и призывает его вернуть. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права, и указывают, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

Киев также винит Москву в причастности к вооруженному конфликту на юго-востоке Украины, считая, что Россия якобы оккупировала часть территории Донецкой и Луганской областей. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

В 2008 году по итогам грузино-осетинского конфликта Москва поддержала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси считает эти территории своими временно оккупированными регионами — так, в одном из интервью, посвященном массовым акциям протеста в конце июня 2019 года в Грузии, президент Саломе Зурабишвили пять раз обвинила Россию в аннексии территорий.

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