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Главврача российской больницы уволили за избиение заведующей

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Обвиненный в избиении коллеги главврач детской больницы в Астрахани Игорь Ливинсон уволен по результатам служебной проверки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

«Изучив все материалы происшествия, принято решение о снятии с должности Ливинсона. Пока исполнять обязанности главврача будет заместитель главного врача по хирургии», — зявили в ведомстве.

Ранее заведующая детской консультативной поликлиники заявила о побоях. В группе «Астрахань VKонтакте» размещена видеозапись, снятая пострадавшей. В ролике показаны кадры с камер видеонаблюдения в больнице, на которых видно, как главврач заходит в кабинет и разбивает об пол какой-то предмет. Окружающие смотрят на происходящее и ничего не предпринимают. Потом заведующая опрашивает очевидцев, которые подтверждает, что мужчина разбил ее телефон.

«Никто не пришел на помощь женщине, просто стояли и выполняли [приказы]. Потому что только вчера была уволена начальник отдела кадров, и сегодня у нас — новый. Только потому, что у нас уже 40 уволенных с приходом Ливинсона, а Ливинсон трудоустраивает только своих сотрудников», — сказала пострадавшая на видео.

Полиция проводит проверку инцидента.

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