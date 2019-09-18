Беломорканал предложили включить в состав Северного морского пути

Руководство Карелии предложило включить Беломорско-Балтийский канал (ББК) в состав Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи региона Виталий Спиридонов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Расширение габаритов канала, направленное на увеличение его пропускной способности для судов 8 тыс. тонн и больше, может стать проектом, обеспечивающим развитие инфраструктуры, повышение производства и экспортного потенциала арктических территорий, которая оказывает содействие в реализации имеющихся национальных проектов», — сказал Спиридонов.

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Беломоро-Балтийский канал соединяет Белое море с Онежским озером. Строительство канала шло с 1931 по 1933 год с использованием труда заключенных. Волго-Балтийский канал (Волго-Балтийский водный путь) был построен в 19-м веке, коренную реконструкцию проходил в 1964 году.

Северный морской путь начал эксплуатироваться в 1932 году. Это кратчайший путь между портами стран Западной Европы, России, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Российские власти планируют увеличить грузопоток через Севморпуть до 80 миллионов тонн к 2024 году. В 2017 году по трассе прошло 194 тысяч тонн грузов. На сегодняшний день самой активной страной, использующей Севморпуть, после России, является Китай. Развитие Севморпути отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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