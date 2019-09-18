Мужчина испугался остаться без ноги и сбросил центнер

Житель Великобритании Джордж Миддлтон (George Middleton) вдвое похудел после того, как врач предупредил его о возможной ампутации ноги из-за лишнего веса. Об этом сообщает издание Metro.

31-летний Миддлтон с детства мечтал стать адвокатом, но после окончания университета, по его словам, «столкнулся с суровой реальностью». В попытке бороться со стрессом он начал много есть и достиг веса 197 килограммов. Миддлтон употреблял по десять тысяч калорий в день, ежедневно он съедал 24 упаковки чипсов.

Когда мужчина набрал вес, ему стало трудно найти подходящую одежду, и это его сильно беспокоило. Он перестал ходить на мероприятия, куда его звали друзья. Миддлтон не пошел на свадьбу сестры своего лучшего друга.

Мужчина поменял отношение к жизни после того, как врач сообщил ему, что лишний вес может привести к ампутации ноги. Тогда он решил похудеть. Миддлтон стал есть кашу и фрукты на завтрак, сардины и омлет на обед и курицу на ужин. Он начал ежедневно гулять и считать шаги. Все это позволило ему похудеть на 101 килограмм.

После своего преображения Миддлтон стал посещать больше мероприятий и встретил девушку — 27-летнюю медсестру Хизер (Heather). Они познакомились на свадьбе, и Миддлтон утверждает, что постеснялся бы прийти на церемонию, если бы не похудел.

Теперь мужчина планирует стать персональным тренером. Он надеется выступить на телевидении, чтобы вдохновить как можно больше людей.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, весившая почти 140 килограммов, села на диету после того, как врач сообщил ей об угрозе ранней смерти из-за избыточного веса, и похудела на 63 килограмма. При этом женщина не отказалась от любимых блюд — жареной курицы и пирожных.

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