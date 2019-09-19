«Аэрофлот» стал партнером фестиваля «Круг света»

«Аэрофлот» стал официальным партнером IX Московского международного фестиваля «Круг света». Мероприятие пройдет в Москве с 20 по 24 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Светомузыкальное представление «Аэрофлота» можно будет увидеть на двух площадках: на Гребном канале в Крылатском (с 20 по 22 сентября) и на Театральной площади (с 20 по 24 сентября). Авиакомпания покажет гостям фестиваля красочные сюжеты о направлениях своей маршрутной сети. Видеоролики посвящены городам и странам, которые находятся на расстоянии перелета с «Аэрофлотом». На Гребном канале зрители также увидят световое представление о сервисе авиаперевозчика — от покупки билетов на сайте до обслуживания на борту.

Фестиваль «Круг света» проходит ежегодно и является одним из самых посещаемых фестивалей света в мире. Специалисты в области аудиовизуального искусства и светодизайнеры на несколько дней преображают российскую столицу: превращают исторические достопримечательности в полотна для 3D-проекций и световых иллюзий, создают пространства для инсталляций и лазерных шоу. Все представления проводятся бесплатно и собирают многомиллионную аудиторию.

В этом году мероприятия в рамках «Круга света» состоятся на шести площадках под открытым небом. Яркие шоу по традиции можно будет увидеть на Гребном канале в Крылатском, на Театральной площади и в музее-заповеднике Коломенское. Кроме того, в этом году программа «Круга света» охватит сразу несколько новых площадок: Политехнический музей, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова и Останкинский парк.