«Аэрофлот» создаст стратегию гармонизации антикоррупционных требований

«Аэрофлот» предложил создать первую в России глобальную cтратегию транснационального антикоррупционного комплаенса (СТАК). С такой инициативой выступил заместитель генерального директора компании Владимир Александров на конференции в Генеральной прокуратуре России, посвященной противодействию коррупции. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе перевозчика.

Проект предусматривает проведение аудита зарубежных стандартов противодействия коррупции для их последующего внедрения в антикоррупционную политику российских компаний. Будут разработаны конкретные решения для оптимизации российского законодательства на основе лучших мировых практик противодействия коррупции.

«Сейчас выходя на международные рынки, российские компании вынуждены выстраивать антикоррупционную политику с учетом требований различных стран и юрисдикций, которые нередко противоречат российскому законодательству, — заявил Владимир Александров. — Глобальная стратегия "Аэрофлота" позволит гармонизировать международные и национальные стандарты противодействия коррупции для всего бизнеса России. Реализация нашей инициативы усилит позиции отечественных компаний на международном рынке и повысит их инвестиционную привлекательность».

Стратегия будет реализована на объединенной платформе при участии крупных российских компаний, работающих за рубежом, международных организаций и государственных органов.